Сибіга провів розмову з Рубіо: обговорили варіанти зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення війни

У середу, 12 листопада, глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провели зустріч під час засідання "Групи семи"(G7) у Канаді. Про це повідомило МЗС України в Telegram.

Міністр зауважив, що Україна цінує зусилля лідера США Дональда Трампа у питанні досягнення миру, а також вітає нові запроваджені санкції проти енергетики РФ.

– Ми повинні продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна і його режиму, змушуючи Росію припинити війну, — наголосив Сибіга.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що розповів американському колезі про актуальну ситуацію на полі бою, мирні зусилля, а також конкретні пріоритети для посилення оборони й енергостійкості України.

Рубіо у соцмережі X також повідомив, що під час зустрічі обговорив із Сибігою варіанти зміцнення оборони України та пошук шляхів для завершення "кровопролитного конфлікту".

– США незмінно продовжують працювати з партнерами, закликаючи Росію до дипломатії і прямого діалогу з Україною заради міцного і довготривалого миру, — йдеться у повідомленні.

Міністерська зустріч у форматі країн G7 відбувається 11-12 листопада в регіоні Ніагара (Онтаріо) у Канаді.

США в жовтні ввели нові санкції проти РФ, адже диктатор Володимир Путін так само відмовляється завершувати війну проти України.

Фото: Andrii Sybiha / Х