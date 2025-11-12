Зеленський довідався від Буданова про плани Росії на перше півріччя 2026 року

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Вони обговорили плани Росії на перше півріччя 2026 року.

Про це президент повідомив у соцмережах 12 листопада.

За словами Зеленського, під час доповіді Буданов поінформував про дані щодо російських планів на перше півріччя 2026 року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Президент зазначив, що Україна відстежує російські зв’язки в різних регіонах світу та працює над їх обмеженням.

"Також говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що разом з Будановим обговорив "багато непублічних деталей".