﻿
Суспiльство

Зеленський довідався від Буданова про плани Росії на перше півріччя 2026 року

Зеленський довідався від Буданова про плани Росії на перше півріччя 2026 року

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Вони обговорили плани Росії на перше півріччя 2026 року.

Про це президент повідомив у соцмережах 12 листопада.

За словами Зеленського, під час доповіді Буданов поінформував про дані щодо російських планів на перше півріччя 2026 року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Президент зазначив, що Україна відстежує російські зв’язки в різних регіонах світу та працює над їх обмеженням.

"Також говорили про операції військової розвідки – разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що разом з Будановим обговорив "багато непублічних деталей".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Володимир ЗеленськийКирило Буданов
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві чоловік зґвалтував школярку
Столиця 12.11.2025 14:33:46
У Києві чоловік зґвалтував школярку
Читати
РФ пропонує рекордні знижки на свою нафту
Економіка 12.11.2025 14:14:22
РФ пропонує рекордні знижки на свою нафту
Читати
Мінекономіки та країни G7 представлять нову наглядову раду «Енергоатому» протягом тижня
Економіка 12.11.2025 13:53:10
Мінекономіки та країни G7 представлять нову наглядову раду «Енергоатому» протягом тижня
Читати

Популярнi статтi