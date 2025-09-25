Майже $1 мільярд на біткоїни:українці у світових лідерах криптоінвестицій

Українські користувачі демонструють вражаючу активність на крипторинку: у період з липня 2023 року до липня 2024 року вони витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Європейським банком реконструкції й розвитку (ЄБРР) у четвер.

Інституційні та професійні операції як рушій зростання

Загальне зростання криптоактивності в Україні, згідно з даними ЄБРР, значною мірою пояснюється великими транзакціями.

У звіті зазначається, що нинішній сплеск активності в основному забезпечений інституційними транзакціями в межах $1-10 мільйонів та професійними операціями на суми від $10 000 до $1 мільйона .

Загалом за вказаний період країна також отримала криптовалютних надходжень на $106 мільярдів.

Україна – світовий лідер за рівнем використання криптовалют

Україна продовжує утримувати позицію серед світових лідерів за рівнем використання криптовалют. За даними Global Crypto Adoption Index 2024 від аналітичної компанії Chainalysis, країна посідає шосте місце у світі, поступаючись лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

"Віртуальні активи" досі поза законом

Попри активне інвестування та високий рівень використання, криптовалюта в Україні залишається поза легальним полем.

Ухвалений ще в лютому 2022 року Верховною Радою закон №2074-IX "Про віртуальні активи" досі не набув чинності. Причина полягає у відсутності необхідних змін до Податкового кодексу.

3 вересня 2025 року депутати ухвалили відповідний законопроєкт про зміни до Податкового кодексу в першому читанні. Однак, згідно з прогнозами, друге читання може відбутися не скоро, можливо, навіть за наступного складу парламенту.

Чинна редакція законопроєкту передбачає запровадження оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами (різниця між продажем і покупкою) за ставкою 18%. Водночас не оподатковуватимуться обміни між криптовалютами, продажі до однієї мінімальної зарплати, а також віртуальні активи, отримані внаслідок емісії або безоплатно від емітентів.