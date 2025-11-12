Прем'єр Великої Британії перейшов у “режим бункера” через загрозу перевороту

У Лейбористській партії Великої Британії зростає напруження навколо прем’єр-міністра Кіра Стармера. Прихильники прем’єра приватно звинуватили міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга у підготовці змови з метою його усунення, зазначаючи на ослаблену позицію Стармера після місяців внутрішніх конфліктів у партії та низьких рейтингах, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Речник Стрітінга назвав ці твердження «категорично неправдивими». Інший посадовець додав, що Даунінг-стріт перейшла в «режим бункера» та розпочала «круговий розстріл», щоб протистояти можливому заколоту.

За словами співрозмовників, команда прем’єра отримала інформацію про нібито активну підготовку Стрітінга до перевороту. Обмін думками між прихильниками Стармера і Стрітінга відбувається на тлі підготовки уряду до оприлюднення бюджету 26 листопада, який, за словами міністра фінансів Рейчел Рівз, буде складним.

Співрозмовники зазначають, що будь-яка спроба усунути Стармера може спричинити шок на ринку та дестабілізувати фінанси уряду. Нещодавня зустріч прихильників прем’єра з інвесторами показала, що будь-які альтернативи Стармеру та Рівз можуть призвести до значного зростання дохідності державних облігацій.

Бюджет, який Рівз представить наприкінці листопада, стане перевіркою обіцянки партії не підвищувати загальні податки, що було центральною передвиборчою обіцянкою, яка допомогла Лейбористській партії прийти до влади вперше за 14 років.

