Трамп розчарувався у своїх здібностях миротворця

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через нездатність завершити війну між росією та Україною. Його спроби укласти угоду, яка визнавала б територіальні здобутки РФ, виявилися безуспішними. Трамп сподівався досягти “мирної угоди” шляхом простої транзакції — в обмін на визнання окупованих територій росія мала б отримати економічні вигоди. Водночас, президент США, як зазначається, недооцінив рішучість російського диктатора у прагненні знищити незалежну українську державу, повідомляє The Atlantic.

“Трамп намагався вплинути на ситуацію: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, а Зеленського переконував поступитися територією, але обидві спроби провалилися”, — пише видання.

За словами неназваних високопосадовців з адміністрації Трампа, врегулювання війни могло б бути “дуже близьким, якби лише сторони були розсудливими”. Однак, як зазначає видання, конфлікт значно складніший, ніж здається: “Росія хоче отримати решту території Донбасу, яку ще не контролює; Україна ж прагне надійних гарантій безпеки. Але це не конфлікт, який можна вирішити простою угодою.”

Як повідомляло раніше ForUa, Білий дім хоче прибрати з резолюції ООН згадки про окупацію Криму.