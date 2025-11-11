Завдав збитків державі на понад 23 млн грн: ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру

Поліція Києва спільно з СБУ оголосили про підозру ексзаступнику міністра соцполітики, який через службову недбалість завдав збитків державі на суму у понад 23 млн грн, повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак, за даними українських ЗМІ, йдеться про чинного радника голови Мінсоцполітики Миколу Шамбіра.

За даними слідства, у 2017 році він уклав договір із консорціумом щодо розроблення та вдосконалення програмного забезпечення для організації системи централізованого обліку та управління всіма соціальними виплатами в Україні.

Однак посадовець не забезпечив належного контролю за виконанням робіт з боку підрядників — строк дії договору сплив, а передбачений обсяг завдань залишився невиконаним. Крім того, сам проєкт та укладання договору були визнані недоцільними та як наслідок гроші, надані на його реалізацію, були витрачені марно.

"Водночас слідство встановило, що процедура визначення переможців торгів від початку була проведена із порушеннями, оскільки серед виконавців була іноземна компанія, що заборонялось інструкціями та правилами тендеру", - йдеться у повідомленні.

Судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок неналежного виконання підозрюваним своїх службових обов’язків державі було завдано збитків у розмірі понад 23 млн гривень.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Наразі встановлюються усі особи, причетні до неправомірного використання бюджетних коштів.