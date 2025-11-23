Правоохоронці Кіпру з'ясовують обставини спроби викрадення колишнього українського міністра, який розшукується, – ЗМІ

Поліція Кіпру з’ясовує обставини спроби викрадення колишнього українського урядовця. Про інцидент повідомили видання Cyprus Times та радіостанція PIK.

Напад стався ввечері 20 листопада у Ларнаці. За інформацією правоохоронців, троє невідомих накинулися на 51-річного чоловіка та намагалися силоміць посадити його до фургона.

Cyprus Times пише, що нападники націлилися на колишнього міністра енергетики України, який обіймав цю посаду приблизно десять років тому. У 2014–2016 роках міністерство очолював Володимир Демчишин. "Укрінформ" із посиланням на ДБР зазначає, що він перебуває у міжнародному розшуку.

Потерпілий розповів поліції, що побачив підозрілий автомобіль біля будинку, де він перебував разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Машина викликала занепокоєння, і він разом зі старшим чоловіком вирішив підійти ближче, щоб її оглянути. У цей момент до них підбігли троє людей у медичних масках і напали.

Чоловікам вдалося відбитися, після чого нападники втекли та покинули автомобіль. Поліція виявила, що номерні знаки були підробленими, а в салоні знайшли пістолет без магазину та інші речові докази. Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування підозрюваних.

Володимир Демчишин керував Міністерством енергетики та вугільної промисловості у другому Кабінеті Арсенія Яценюка. В Україні йому інкримінують участь у закупівлі вугілля з шахт, розташованих на підконтрольних бойовикам територіях Донеччини та Луганщини. За версією слідства, попередній уряд закуповував вугілля на двох шахтах держкомпаній, які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одна з них узагалі не працювала.