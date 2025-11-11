Ізраїльський Кнесет наблизився до запровадження смертної кари для терористів

Кнесет Ізраїлю ухвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає смертну кару для палестинців, що вчиняють вбивства ізраїльтян з націоналістичних мотивів. Водночас, документ не передбачає покарання для ізраїльтян, які вбивають палестинців, повідомляє The Times of Israel.

Законопроєкт також дозволяє ізраїльським військовим судам на Західному березі річки Йордан ухвалювати рішення про смертну кару більшістю голосів, замість одностайного схвалення, та скасовує пом’якшення цих вироків.

За ініціативу ультраправої партії "Єврейська сила" проголосували 39 депутатів, 16 виступили проти. Щоб закон набрав чинності, він має пройти ще два фінальні читання в парламенті.

Опозиційні фракції, зокрема "Синьо-білі" та "Єш Атід", ігнорували голосування. У самій коаліції проти виступила партія "Дегель ха-Тора", а більшість депутатів від "ШАС" не з’явилися на засідання.

Після голосування міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір символічно роздавав депутатам пахлаву — традиційно її роздають у палестинських районах після нападів на ізраїльтян.

За всю історію Ізраїлю смертну кару застосовували лише двічі: у 1948 році за державну зраду стратили капітана Меїра Тувіанського, а у 1962 році до смертної кари засудили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана. Пізніше Тувіанського повністю реабілітували.