Один із фігурантів плівок НАБУ виїхав цієї ночі з України, - депутат

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що цієї ночі з України виїхав ще один фігурант плівок Міндіча-Галущенка — чинний член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Сергій Пушкар. Він фігурує на уривку запису, який стосується отримання майже 20 тисяч доларів "зарплати" від Тімура "Карлсона" Міндіча. 

З 2022-го до 2025-го він обіймав посаду в.о. з правового забезпечення підприємства "Енергоатом". А посаду члена НКРЕКП він отримав на початку вересня, хоча результати конкурсу свідчили про те, що він не підходить. 

"Ще один цікавий збіг, Пушкар з 2010-го до 2015-го був на різних посадах у Фонді державного майна України, — розповідає Железняк. — Саме в той час, коли заступником Фонду був Ігор Миронюк — радник Андрія Деркача і Германа Галущенка, вже відомий на плівках як «Рокет» та «смотрящий» за енергетикою". 

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему впливу на високому рівні на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на "Енергоатом". Її організатори отримували 10-15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а "відкат" сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми. Загалом фігурантам вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів, легалізуючи їх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.

11 листопада прокурори заявили, що затримали п'ятьох учасників схеми. Тим часом про підозру повідомлено семи фігурантам, в тому числі "Карлсону". Мова йде про друга президента та співвласника проєкту "Квартал 95" Тімура Міндіча, який виїхав з України в Ізраїль за кілька годин до початку слідчих дій. За даними детективів, саме він контролював відмивання грошей.

 Автор: Богдан Моримух

НАБУСАПТимур МіндічЯрослав ЖелезнякСергій ПушкарАндрій ДеркачКарлсон
