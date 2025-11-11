НАБУ вже вилучило понад $4 мільйони у справі про масштабну корупцію в енергетиці

Детективи Національного антикорупційного бюро вилучили понад чотири мільйони доларів у межах операції «Мідас», яка спрямована на викриття масштабної корупції в енергетичному секторі.

Про це повідомив керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у програмі «УП.чат».

«Це кошти, які були виявлені безпосередньо в учасників злочинної організації. Ми вже провели чимало обшуків, деякі ще тривають. На цей момент вилучено понад 4 мільйони доларів — у різних учасників групи за місцями їх проживання», — зазначив представник НАБУ.

За його словами, йдеться про обігові кошти злочинної організації, які розподілялися між її членами за вказівками керівників.

Абакумов також пояснив, що маркування на пачках доларів — це стандартна упаковка Федерального резервного банку США, що свідчить про те, що гроші потрапили в Україну напряму або через європейські банки без розпакування.

«Це означає, що кошти могли бути продані США будь-якому банку у світі — європейському чи азійському — і вже в такому вигляді завезені в Україну», — додав він.

Водночас у НАБУ визнають, що через слабку систему обліку банківських даних у світі складно відстежити походження готівки за штрихкодами на пачках.

Операція «Мідас» стосується викриття масштабних зловживань у державному секторі енергетики.

10 листопада детективи НАБУ провели обшуки, зокрема у співвласника “Кварталу 95” та давнього соратника Володимира Зеленського Тимура Міндіча, який, за даними слідства, виїхав з України напередодні. Обшуки також відбулися у ексміністра енергетики Германа Галущенка та у державній компанії «Енергоатом», яка управляє всіма українськими атомними електростанціями.

Загалом у межах справи проведено понад 70 обшуків, а детективи зібрали понад тисячу годин аудіозаписів. За оцінками НАБУ, збитки держави сягають 100 мільйонів доларів.

Основний напрям діяльності злочинної групи — систематичне отримання хабарів від контрагентів «Енергоатому» в розмірі 10–15% від вартості контрактів. Постачальників фактично змушували платити «відкат», щоб уникнути блокування платежів або виключення зі списку партнерів компанії. Усередині галузі така схема отримала неформальну назву «шлагбаум».

До організації нібито були залучені:

Ігор Миронюк — колишній заступник голови Фонду держмайна, згодом радник міністра енергетики;

Дмитро Басов — колишній правоохоронець, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

«Фактично управління стратегічним підприємством із річним доходом понад 200 млрд грн здійснювали сторонні особи без жодних офіційних повноважень, які виконували роль “смотрящих”», — заявили у НАБУ.

Слідство також встановило, що частину незаконно отриманих коштів злочинна група виводила через офіс колишнього народного депутата Андрія Деркача, обвинуваченого у державній зраді.

Нині Деркач перебуває в Росії, де отримав статус сенатора від Астраханської області.

На тлі гучного розслідування народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк подав до Верховної Ради проєкти постанов про звільнення Германа Галущенка, який до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, та чинної міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Своєю чергою, наглядова рада “Енергоатому” заявила, що скликає спеціальне засідання, аби розглянути ситуацію, що склалася через масштабний корупційний скандал.