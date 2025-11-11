Трамп не хоче брати участь у війнах

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче брати участь у війнах.

"Іноземні студенти платять більш ніж удвічі більше, ніж місцеві... Справа не в тому, що я хочу, щоб вони приїжджали, але я дивлюся на це як на бізнес. У нас мільйони і мільйони людей. І я також хочу, якщо можливо, ладнати з іншими країнами", - сказав він.



Трамп згадав Хілларі Клінтон та її слова про війну, додавши, що він не хоче брати участь у війнах, але в разі чого США переможуть. Він знову згадав, що завершив уже вісім воєн, повідомляє Fox News.



"Пам'ятаєте, Гілларі Клінтон говорила, що ми будемо у війні. Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воєн. Але якщо я в неї вступлю - ми виграємо швидко, це буде жорстко. Але я не хочу воєн", - резюмував Трамп.

Фото: скріншот.