Трамп заявив, що розбереться із російсько-українською війною

Президент Дональд Трамп заявив, що США більше не витрачають кошти на фінансування України.

Трамп заявив, що виграв вісім воєн, а також запевнив, що розбереться із російсько-українською війною, повідомляє "Європейська правда".



"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

Фото: whitehouse.gov.