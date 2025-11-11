Критичний вибір: у ЄС лишилося два шляхи підтримки України

Європейський Союз у четвер, 13 листопада, розгляне два основні способи надання фінансової підтримки Україні: використання заморожених активів Росії або позики на ринку. Міністри фінансів країн-членів ЄС зустрінуться в Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку зобов’язалися покрити потреби України на 2026−2027 роки та доручили Єврокомісії підготувати варіанти фінансування, повідомляє Reuters.

Посадовець ЄС, близький до переговорів, зазначив, що документ з варіантами ще не готовий. Водночас він підкреслив, що існує лише два реалістичних способи надати Україні кошти у розмірі 130–140 млрд євро.

Перший спосіб передбачає використання заморожених російських активів, як пропонувала Європейська комісія. Більшість із цих активів зберігаються на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. З моменту вторгнення РФ у лютому 2022 року майже всі цінні папери досягли терміну погашення та стали вільними коштами. За цим сценарієм ЄС замінить російські кошти на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Єврокомісією. Кошти потім надходитимуть до Києва, який повертатиме кредит лише за умови отримання воєнних репарацій від Росії. Це фактично робить позику грантом, а російські репарації — доступними до завершення війни. Цей варіант отримав назву «репараційна позика».

Другий варіант передбачає, що уряди ЄС позичатимуть кошти на ринку, що передбачає сплату відсотків. За цією схемою держави блокували б випуск позик Єврокомісією для Euroclear.

Обидва варіанти мають забезпечити необхідну підтримку Україні у 2026–2027 роках, а остаточне рішення ухвалять під час засідання міністрів фінансів.

Як повідомляло раніше ForUa, продовження співпраці МВФ з Україною залежить від позиції Бельгії.