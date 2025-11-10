﻿
Суспiльство

"Укренерго" оприлюднило графіки відключення світла 11 листопада

У вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України діятимуть графіки вимкнення світла. Українська енергетика продовжує відновлення після масованих російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах. Про це повідомляє "Укренерго".

Тож 11 листопада графіки погодинних вимкнень світла будуть наступними:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В "Укренерго" наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Актуальну інформацію щодо графіків вимкнення світла в регіоні споживачі можуть подивитися на офіційних сторінках обленерго.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

енергетикаУкренерговійна в Українівідключення світла
