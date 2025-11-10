﻿
Надзвичайні події

ССО ЗСУ вночі вразили нафтобазу на території окупованого Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч проти 10 листопада уразили нафтобазу на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило командування ССО. 

Дрони завдали удару по нафтобазі російської федеральної державної казенної установи «Гвардійський», поблизу селища Кар'єрне.

Безпілотники ССО поцілили у помпову станцію на території нафтобази.

У командуванні кажуть, що ФГКУ «Гвардійський» є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Установа вважлива для забезпечення військових об’єктів і транспорту російської армії.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ у ніч проти 6 листопада уразили нафтобазу «Гвардійська», поблизу селища Гвардійського. Там вдалося знищити резервуар РВС-400, який на момент удару був заповненим.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ССОкримССО ЗСУГвардійська
