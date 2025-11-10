Понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП) розпочато в Україні

З 2022 року за матеріалами СБУ розпочато 208 кримінальних проваджень щодо антиукраїнської діяльності та інших злочинів з боку представників УПЦ (МП).

Серед фігурантів – 27 вищих чинів церкви: митрополити та архієпископи, які підозрюються у роботі на рф, повідомляє СБУ.



Викриті клірики виконували завдання російських спецслужб з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.



Для цього архієреї використовували релігійні громади, де вербували вірян до агентурного апарату рф, виправдовували воєнні злочини рашистів та закликали до захоплення нашої держави.



Нещодавно підозру отримав настоятель храму УПЦ (МП) на Донеччині, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони та поширював фейки про українських захисників. Зловмисник перебуває під вартою.



Як встановили спільні розслідування СБУ та Нацполіції, окремі клірики причетні до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації «ухилянтських схем».



Загалом за матеріалами Служби безпеки 78 фігурантів-представників УПЦ (МП) вже отримали підозру у вчиненні злочинів. Окрім цього, ще 40 священнослужителів засуджено до тюремного ув’язнення. Зокрема, вироки одержали чотири архієреї – керуючі єпархіями у різних регіонах України.



За ініціативи СБУ припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання в нашій державі 19 клірикам УПЦ (МП), які мають російські паспорти.



За ініціативи Служби безпеки було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як очільник УПЦ (МП) Онуфрій.



За наявною в СБУ інформацією, Березовський (Онуфрій) перебуває на звʼязку з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито виступають за російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Володимира Гундяєва).



Сам московський патріарх також отримав підозру від СБУ. За даними слідства, він входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та один із перших публічно схвалив повномасштабну війну проти України.



Для поширення пропаганди Кирил масово використовує підконтрольні йому релігійні громади рпц на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля під час проповідей.



Окрім Кирила, підозру за вчинення злочинів проти України отримали ще 18 представників вищого духовенства рпц.



За матеріалами Служби безпеки Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції щодо 17 священнослужителів УПЦ (МП), а також 23 керівників рпц.

Фото: СБУ.