Спецоперація «Мідас»: схема передбачала відкати в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів

НАБУ розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

За даними слідства, представники злочинної організації вимагали "відкати" в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. 

"Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця", - повідомляє НАБУ.

Компаніям фактично нав'язували умову - сплатити відсоток, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи або не втратити статус постачальника. Усередині групи така практика отримала назву "шлагбаум". 

До схеми, за версією слідства, було залучено колишнього заступника голови Фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Фото: НАБУ.
 

 Автор: Галина Роюк

