Директор ФБР таємно прилетів у Китай

Директор ФБР Кеш Патель відвідав Китай минулого тижня, щоб обговорити питання, пов'язані з фентанілом і правоохоронною діяльністю.

Ця поїздка відбулася після саміту американського та китайського лідерів, повідомляє Reuters.



Директор ФБР прилетів до Пекіна 7 листопада і пробув там близько доби. 8 листопада він провів переговори з китайськими чиновниками.



Візит Пателя до Пекіна не був офіційно оголошений ні США, ні Китаєм.



10 листопада, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.

Фото: ФБР.