Поразка України призведе до погіршення ситуації в Польщі, - Туск

Голова польського уряду Дональд Туск заявив, що геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання на лінії фронту в Україні.

Туск зазначив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні і продовжувати підтримку України, оскільки її поразка означатиме погіршення ситуації над Віслою, повідомляє Gazeta Wyborcza.



За словами Туска, геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу.



"Побудова міцних, дружніх партнерських відносин з суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі. Тому ми повинні зосередитися на допомозі Україні, бо якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча і тут я поміркований оптиміст. Немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти", – сказав він.



Туск згадав про інцидент в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це поворотним моментом конфлікту.



Рішення збити безпілотники він назвав складним.



"Це було непросто, адже ніхто не хоче перегнути палицю і ненавмисно розпочати третю світову війну", – сказав він, зазначивши при цьому, що піддаватися, терпіти провокації, ні до чого доброго не призводить.

Фото: ОП.