ТОП-менеджера «Енергоатому» викрито на систематичному хабарництві

НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.

"За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань", - повідомляє НАБУ.



Сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт.



У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн. грн.



Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становить понад 6,6 млн. грн.

Фото: НАБУ.