“Дзвінки вже не працюють”: Польща ставить нові умови Україні

Польща готується до перегляду формату співпраці з Україною — про це заявив очільник Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марцін Пшидач. За його словами, у майбутньому Києву доведеться «відповідати взаємністю» за масштабну підтримку, яку Варшава надавала останніми роками. «Україна отримала значну допомогу від Польщі. Настав час, щоб це партнерство стало взаємовигідним», — підкреслив дипломат в ефірі радіо RMF24.

Пшидач зазначив, що Польща очікує більш збалансованих відносин, зокрема у питаннях історичної пам’яті, економічних інтересів та політичних очікувань. Водночас він наголосив, що Варшава не припиняє допомогу Україні, але хоче бачити «конкретні кроки» у відповідь. «Ми не ображені, просто робимо відносини реалістичнішими», — пояснив він.

Дипломат додав, що старий формат, коли Київ «автоматично» міг розраховувати на підтримку Варшави, вже не працює. «Українська сторона, маю враження, дедалі краще це розуміє — що повернення до мислення в категоріях дзвінка до Варшави з проханням про допомогу вже не буде», — наголосив Пшидач.

Представник польського президента також повідомив, що Кароль Навроцький поки не планує зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, але не виключив такої можливості в майбутньому. «Якщо хтось хоче приїхати — немає перешкод. Але важливі не фотографії та усмішки, а зміст відносин», — сказав він.

Заяви Пшидача пролунали на тлі гострого конфлікту між президентською адміністрацією та урядом Дональда Туска. Представники президента звинувачують прем’єра у зриві офіційних зустрічей і втручанні у президентські повноваження. Зокрема, Пшидач заявив, що Туск заборонив проведення запланованої зустрічі президента з керівниками спецслужб, під час якої мали обговорюватися кадрові питання: «Прем’єр Туск заборонив їм приходити до президента», — сказав чиновник, звинувативши главу уряду у «щоденній брехні» та «порушенні конституційного балансу».

Крім того, у Польщі триває криза навколо призначення послів. Президентська канцелярія закидає уряду та міністру закордонних справ Радославу Сікорському спроби «обійти президента» й «порушити дипломатичні традиції».

