Захід чекає, коли стихне війна, щоб прийти на допомогу

Союзники України, зокрема Велика Британія та Франція, готові розглянути можливість відправлення своїх військових контингентів до України після завершення війни, проте поки що зберігають обережність через страх бути втягнутими у пряме протистояння з Росією. «Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну», — заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню The Guardian, коментуючи повідомлення про готовність Лондона та Парижа направити війська після укладення мирної угоди.

Президент наголосив, що Україна не має права тиснути на партнерів, адже надмірні вимоги можуть послабити політичну волю Заходу продовжувати фінансову й оборонну підтримку. «Кожна держава має суверенне право ухвалювати такі рішення. Ми повинні зберігати баланс, щоб не поставити під загрозу те, що вже маємо», — зазначив глава держави.

Водночас Зеленський визнав, що Україна хотіла б бачити іноземних військових раніше, зокрема для зміцнення оборони північних рубежів. «Звичайно. Ми просимо про багато речей — зброю, підтримку, членство в ЄС і НАТО», — додав президент.

За словами Зеленського, питання можливого введення військових контингентів обговорюється в контексті гарантій безпеки, переважно після завершення війни. Такі формати, на думку президента, можуть стати частиною майбутніх міжнародних домовленостей, спрямованих на довгострокову стабільність України та запобігання новим агресіям.

Раніше лідери Великої Британії та Франції підтверджували, що розглядають варіанти участі своїх військових у стабілізаційних чи навчальних місіях в Україні після встановлення миру, проте поки що не планують прямої участі у бойових діях.

