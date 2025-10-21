У Польщі автобус врізався у військову колону США: є постраждалі

У Польщі сталася аварія за участю автобуса та колони американської військової техніки. Інцидент трапився у понеділок ввечері, 20 жовтня, на 137-му кілометрі автомагістралі A2 у напрямку Варшави. Про це повідомляє польське видання RMF FM.

За даними пожежної служби Великопольського воєводства, унаслідок зіткнення одна людина залишилася заблокованою в автобусі. Поранення отримали троє американських військових і водій автобуса. На місці події працюють рятувальники, медики та поліція. Рух у напрямку Варшави наразі обмежено однією смугою.

Поки що невідомо, скільки транспортних засобів входило до складу американської військової колони. Правоохоронці розслідують обставини аварії.

Як повідомляло раніше ForUa, у Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого постраждали понад 90 людей