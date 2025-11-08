Теплоелектростанції «Центренерго» зупинилися внаслідок російської атаки в ніч проти 8 листопада.

Про це повідомили в «Центренерго».

У «Центренерго» заявили, що цієї ночі росіяни завдали наймасованішого удару по ТЕС компанії з початку повномасштабного вторгнення.

Московити завдали одночасного удару по всій тепловій генерації. Зокрема, атакували дронами й ракетами станції, які вдалося відновити після торішньої атаки.

«Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!» — заявили в компанії.

Зазначимо, що до складу «Центренерго» входять Трипільська ТЕС на Київщині, Зміївська на Харківщині та Вуглегірська на Донеччині (тимчасово окупована).

Одна з найбільших теплоелектростанцій у Харківській області — Зміївська — була повністю зруйнована російськими ударами в березні 2024 року. Жоден її енергоблок не працював.

Цієї ночі Росія завдала масованого удару по Україні, у якому було залучено понад 450 безпілотників та 45 ракет. росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру, розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Під атакою також опинилися Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина, Миколаївщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина і Кіровоградщина.

У Дніпрі росіяни поцілили у девʼятиповерхівку: там зруйновані квартири з 4-го до 6-го поверху у двох підʼїздах. Загинули троє людей, ще 12 постраждали. Під атакою росіян опинилися й інші населені пункти регіону. Відомо про пошкодження та трьох поранених.