Уряд Іспанії не підтримує збільшення військових витрат до 5% ВВП

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд не має наміру збільшувати оборонні витрати до 5% ВВП, як цього вимагають окремі партнери по НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю El País.

Санчес підкреслив, що Іспанія сумлінно виконує свої союзницькі обов’язки в межах Альянсу, зокрема завдяки реальній присутності своїх військових на східному фланзі Європи — у Болгарії, Румунії, Литві та Естонії.

"Наші партнери чудово знають, що Іспанія активно бере участь у спільній обороні. Ми робимо свій внесок не лише у цифрах, а через конкретні дії та присутність наших військових", — зазначив прем’єр.

Він також наголосив, що підвищення оборонного бюджету до 5% ВВП у нинішніх умовах, коли на освіту виділяється менше, є необґрунтованим.

"Не бачу сенсу витрачати 5% ВВП на оборону, якщо ми не готові інвестувати хоча б стільки ж у майбутнє наших дітей", — зауважив Санчес.

Політик додав, що Європа має розвиватися не лише через військову силу, а й через принципи солідарності та дотримання міжнародного права. Водночас він визнав, що поступове зростання оборонних витрат залишається необхідним.

"Ми виконуємо рішення, ухвалене ще у 2014 році — довести витрати до рівня 2% ВВП. Опозиція критикує не наші дії сьогодні, а старі домовленості, які ми лише реалізуємо", — підсумував глава уряду.