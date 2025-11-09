Італійський сенатор набив тату з гербом з гербом України

Італійський сенатор і лідер ліберальної партії Дія (Azione) Карло Календа зробив татуювання з гербом України на зап’ястку.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

– І тепер ми назавжди закарбували це в наших серцях, – підписав Календа знімок, на якому видно тату з гербом України на руці.

E mo’ ce lo siamo tatuati per la vita.#slavaukraini pic.twitter.com/K7TIEejDpL — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 8, 2025

Календа послідовно підтримує Україну у війні та наполягає на необхідності надання Києву зброї й ресурсів для протистояння російській агресії.

Того ж дня, коли було опубліковане фото татуювання, на своїй сторінці у Facebook він поширив уривок зі своєї промови.

– Захід розпадається на шматки, і сьогодні падають демократії, а разом з ними і свобода. Настав час захищати її, створюючи сміливу альтернативу цьому ганебному біпопулізму, – сказав Календа.

Він також у дописі дорікнув партіям, які щодня говорять про свободу і протистояння, але за чотири роки жодного разу не відвідали України.

У 2022 році Календа двічі побував в Україні – у Львові та Києві – й заявив, що українці ніколи не здадуться та не підуть на капітуляцію.