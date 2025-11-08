﻿
Війна

Безпілотники долетіли до великих підстанцій у двох російських регіонах

Безпілотники атакували вночі 8 листопада енергетичні підстанції у Волгоградській і Вологодській областях Росії, повідомила місцева влада. У Волгоградській області знеструмлені кілька населених пунктів, про інші наслідки не повідомляється.

У Вологодській області атаковано підстанцію «Білозерська», встановлена потужність якої становить три гігавольт-ампер. Вона є найбільшим центром живлення Вологодської області і забезпечує енергоживлення Вологди, Череповця і розташованих поруч промислових підприємств, інформує Радіо Свобода.

У Волгоградській області ціллю удару була підстанція ЛЕП «Балашовська» потужністю 1523 мегавольт-ампер. Вона забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС у центральні регіони Росії та була атакована вдруге за останній місяць.

Упродовж останніх тижнів Україна посилила атаки енергетичних об’єктів на території Росії. Це сталося після обіцянки президента Володимира Зеленського розширити географію ударів за допомогою українських ракет. Чи використовували ці ракети в нічних атаках, не повідомляється.

Міністерство оборони Росії вранці 8 листопада прозвітувало про перехоплення 82 українських дронів над сімома російськими регіонами. Вологодська область серед атакованих не згадувалася. Скільки дронів не було перехоплено, не повідомляється.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

БПЛАдрони
