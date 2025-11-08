﻿
Полiтика

Трамп і представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті G20

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю сказав, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті Групи двадцяти (G20) в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській республіці 21-22 листопада.

Про це він написав на Truth Social.

Президент США назвав "цілковитою ганьбою" ситуацію в ПАР.

"Африканерів (нащадки голландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів, — ред.) вбивають і знищують, а їхні землі та ферми незаконно конфіскують. Жоден представник уряду США не братиме участі в цьому саміті, доки триватимуть ці порушення прав людини", – написав він.

Раніше Трамп заявив, що Південно-Африканська республіка більше не повинна бути у складі Групи 20 провідних економік, і додав, що не відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться під головуванням ПАР. Водночас Reuters повідомляло, що зустріч планує відвідати віцепрезидент Джей Ді Венс.

 Автор: Богдан Моримух

