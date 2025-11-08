Трамп зробить виняток для Орбана й дозволить йому імпортувати російську нафту

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США зроблять виняток для Будапешта й дозволять імпортувати російську нафту.

Слова Орбана передає Telex.

За його словами, це стосується імпорту російської нафти нафтопроводами «Дружба» і «Турецький потік».

«В Угорщині, як і раніше, будуть найнижчі ціни на енергоносії. У випадку з "Турецьким потоком" і трубопроводом "Дружба" їм було надано імунітет від санкцій. Це загальне і безстрокове виключення», — сказав угорський глава уряду.

Окрім цього, продовжив Орбан, США начебто зняли санкції із будівництва атомної електростанції «Пакш-2», у якому бере участь Московія.

Раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість дозволити Угорщині подальший імпорт російської нафти, зробивши в такий спосіб виняток із санкцій Вашингтона. Хоча до цього він стверджував, що відмовився зробити виняток із санкцій для російської нафти на прохання Орбана.