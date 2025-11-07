Президент США Дональд Трамп змусив угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана відповісти на питання, чи може Україна виграти у війні проти РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, розмова Трампа та Орбана сталася під час їхньої зустрічі у Білому домі.

Зокрема, Трамп запитав у Орбана, чи може Україна виграти війну проти Росії. Орбану, який неодноразово заявляв, що Україна програє, на цей раз довелося дати президенту США зовсім іншу відповідь.

Після іронічного питання Трампа "Ви хочете сказати, що Україна не може виграти цю війну?", Орбан відповів йому "Диво може статися". На що Трамп, трохи глузуючи з угорського прем'єра, додав "Так".

При цьому Трамп знову зробив заяву про Україну, сказавши, що війну нібито розпочав 46-й президент США Джозеф Байден, який на цьому "наполягав". Також він додав, що ані Україні, ані Росії війна не принесла нічого доброго.

– Байден насправді наполягав на цій війні. Ніхто не може в це повірити. Подивіться, що сталося з Україною, це набагато менша країна, і багато людей загинуло. Росії ця війна також не дуже допомогла, - заявив президент США.

Зазначимо, що сам Орбан налаштований вкрай антиукраїнськи, вважається прихильником російського диктатора Володимира Путіна та постійно підкреслює, що Україна нібито врешті-решт програє війну з російськими окупантами.

Зокрема нещодавно Орбан влаштував скандал у соціальних мережах, коли накинувся на проукраїнського прем'єра Польщі Дональда Туска. Серед інших нападок на польського політика Орбан заявив, що Україна, мовляв, програє війну попри усі зусилля Польщі підтримувати Київ.

ForUA зазначає, Орбан в США планує отримати для Угорщини "виняток" з санкцій. Ще 22 жовтня Мінфін США вдарив санкціями по російських нафтових гігантах - "Лукойлу" і "Роснефти". Це значно ускладнило експорт нафти з Росії в інші країни - в тому числі в Угорщину.

З того моменту Орбан намагається отримати для себе "виняток". 31 жовтня Трамп заявив, що Орбан попросив винятків із санкцій проти Росії для Угорщини, але він відмовив. Проте зараз Трамп змінив позицію: він сказав, що США розглядають можливість винятків із санкцій, щоб Угорщина змогла продовжити імпорт російської нафти.

Втім, від Трампа тут мало що залежить: реальна можливість контролювати ситуацію з постачанням нафти до Угорщини належить Україні. А президент України Володимир Зеленський вже сказав, що Київ не дозволить Росії постачати нафту до Європи - та перерве ці постачання в будь-який спосіб.