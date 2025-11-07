ДТЕК повідомив, як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада

У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4,5 годин. Про це повідомляє ДТЕК.
За даними компанії, світло планують вимикати таким чином:
- 1.1 черга – світла не буде з 14:30 до 18:30;
- 1.2 черга – світла не буде з 14:30 до 19:00;
- 2.1 черга – світла не буде з 16:00 до 18:30;
- 2.2 черга – світло буде весь день;
- 3.1 черга – світла не буде з 8:00 до 11:30;
- 3.2 черга – світла не буде з 8:00 до 11:30;
- 4.1 черга – світла не буде з 18:00 до 21:00;
- 4.2 черга – світла не буде з 18:00 до 21:00;
- 5.1 черга – світла не буде з 11:00 до 15:00;
- 5.2 черга – світла не буде з 11:00 до 15:00;
- 6.1 черга – світло буде весь день;
- 6.2 черга – світла не буде з 14:00 до 17:00.
ForUA нагадує, у суботу, 8 листопада, в усіх областях України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електрики.
Автор: Сергій Ваха