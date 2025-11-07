ДТЕК повідомив, як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада

У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4,5 годин. Про це повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, світло планують вимикати таким чином:

1.1 черга – світла не буде з 14:30 до 18:30;

1.2 черга – світла не буде з 14:30 до 19:00;

2.1 черга – світла не буде з 16:00 до 18:30;

2.2 черга – світло буде весь день;

3.1 черга – світла не буде з 8:00 до 11:30;

3.2 черга – світла не буде з 8:00 до 11:30;

4.1 черга – світла не буде з 18:00 до 21:00;

4.2 черга – світла не буде з 18:00 до 21:00;

5.1 черга – світла не буде з 11:00 до 15:00;

5.2 черга – світла не буде з 11:00 до 15:00;

6.1 черга – світло буде весь день;

6.2 черга – світла не буде з 14:00 до 17:00.

ForUA нагадує, у суботу, 8 листопада, в усіх областях України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електрики.