Економіка

ДТЕК повідомив, як вимикатимуть світло у Києві 8 листопада

У Києві завтра, 8 листопада, знову діятимуть графіки відключень світла. Електропостачання можуть обмежувати на період до 4,5 годин. Про це повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, світло планують вимикати таким чином:

  • 1.1 черга – світла не буде з 14:30 до 18:30;
  • 1.2 черга – світла не буде з 14:30 до 19:00;
  • 2.1 черга – світла не буде з 16:00 до 18:30;
  • 2.2 черга – світло буде весь день;
  • 3.1 черга – світла не буде з 8:00 до 11:30;
  • 3.2 черга – світла не буде з 8:00 до 11:30;
  • 4.1 черга – світла не буде з 18:00 до 21:00;
  • 4.2 черга – світла не буде з 18:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – світла не буде з 11:00 до 15:00;
  • 5.2 черга – світла не буде з 11:00 до 15:00;
  • 6.1 черга – світло буде весь день;
  • 6.2 черга – світла не буде з 14:00 до 17:00.

ForUA нагадує, у суботу, 8 листопада, в усіх областях України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електрики.

 

 Автор: Сергій Ваха

