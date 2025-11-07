Якщо президент США Дональд Трамп дасть згоду, виробники готові почати постачання ракет Tomahawk ("Томагавк") в Україну.

Про це заявив під час брифінгу президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

– Як я і казав, ми працюємо над цим питанням із партнерами – передусім зі США, з Білим домом і президентом. Окремо працюємо з виробниками. Ми говорили, що таке рішення (про постачання ракет, – Ред.) – окремий тиск на Росію, воно важливе для нас.

Президент Трамп не сказав ні, і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення – за президентом США, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, виробники готові оперативно відреагувати на схвалення постачань.

Зеленський зазначив, що Україна вже обговорювала питання з виробниками, і у разі позитивного рішення президента Трампа вони готові передати або продати необхідні системи.

Він додав, що під час перемовин з американською стороною також обговорювалося питання постачання інших далекобійних систем.

– Нас цікавить комплект різних рішень. Для нас це стримувальний пакет проти російської агресії і правильна відповідь на удари по нашій цивільній інфраструктурі, передусім енергетиці. Ми працюємо над цим питанням, і що шанси, що нам передадуть (такі системи, – Ред.), точно є, – сказав глава держави.