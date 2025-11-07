Євген Хмара представив унікальну музичну роботу до 65-річчя Київського метрополітену

Київський метрополітен відсвяткував своє 65-річчя — ювілей важливого символу столиці, який у мирний час з’єднує мільйони людей, а під час війни став надійним укриттям для десятків тисяч киян. Саме тут, у діючому тунелі метро, український композитор, піаніст-віртуоз і амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Євген Хмара представив свою нову унікальну музичну роботу.





Митець розмістив білий рояль просто на колії у тунелі та виконав авторську композицію у супроводі симфонічного оркестру. Цей проєкт став символом єдності, сили й відродження — музики, що народжується навіть під землею, серед бетону й металу, але звучить для людей, які щодня виборюють право на життя у столиці.



«Метрополітен — це не просто транспорт. Це серце Києва, яке продовжує битися навіть у найважчі часи. Воно з’єднує людей, дарує безпеку й надію. Саме це я хотів передати через музику», — зазначив Євген Хмара.





З початку повномасштабного вторгнення Євген Хмара став прикладом артиста, який поєднав творчість із громадською діяльністю. Як амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», він проводить благодійні концерти у військових шпиталях і лікарнях — у Чернігівській, Донецькій, Сумській, Запорізькій та інших областях, виступає перед пораненими захисниками, даруючи їм підтримку, силу й віру.





Його виступи супроводжуються благодійними зборами для фронту — на закупівлю систем зв’язку, зарядних станцій, медичного обладнання та протезів для військових, які втратили кінцівки. Євген неодноразово особисто долучався до гуманітарних місій разом із командою фонду «Надія» та головою наглядової ради фонду Валерієм Дубілем, допомагаючи доставляти необхідне спорядження підрозділам ГУР, Збройних сил України, прикордонникам і нацгвардійцям.





Паралельно з діяльністю в Україні Євген Хмара активно представляє нашу державу на міжнародних сценах — виступає на благодійних вечорах, концертах і аукціонах. У своїх виступах він розповідає про українських військових, про втрати і мужність, закликає світ підтримувати Україну, перетворюючи музику на потужний інструмент культурної дипломатії.