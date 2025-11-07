Окупанти в Чугуєві знищили поштове відділення, де були посилки на майже 10 млн гривень

Уночі 7 листопада російські дрони зруйнували відділення №1 «Нової пошти» в Чугуєві на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зазначається в повідомленні, працівники та клієнти не постраждали. Однак у відділенні на момент удару перебували 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн. Майже всі вони знищені.

«Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування», — йдеться в повідомленні.

Роботу відділення тимчасово зупинили. Усі відправлення, які туди прямували, переадресували на відділення №2.

Також у компанії анонсували, що встановлять у Чугуєві також тимчасове пересувне відділення.

Нагадаємо, на початку листопада росіяни знищили склад виробника популярних снеків у Павлограді на Дніпропетровщині. Збитки склали десятки мільйонів гривень.