Двоє шахраїв виманили в американського добровольця понад 3 мільйони на лазерну зброю

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які ошукали американського добровольця, що служить в ЗСУ, обіцяючи створити лазерну зброю, начебто здатну збивати безпілотники і навіть балістичні ракети.

В липні 2023 року 74-річний мешканець Києва та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї.



"Вони повідомили військовослужбовцю ЗСУ, що тестують лазерні пристрої, здатні "осліплювати" ворожі безпілотники та запропонували виготовити такий пристрій за $85 тис.", - повідомляє Київська міська прокуратура.



Зловмисники розказували, що ця новітня розробка начебто здатна збивати не лише безпілотники, а навіть балістичні ракети.



Щоб їх пропозиція була переконливою, розробники продемонстрували пристрій, який начебто з відстані близько 8 метрів пропалив крило "Шахеда".



Від військового вони отримали частинами понад 3,2 млн. грн., втім, обіцяної новітньої розробки чоловік так і не побачив.



Потерпілим у справі є громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.



В ході слідства військовому вже відшкодували $20 тис., вживаються заходи щодо повернення йому всієї суми грошей.

Фото: Київська міська прокуратура.