Окупанти мають частковий успіх на півночі Харківщини

Російські війська мали певний успіх на півночі Харківської області, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті. За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 листопада, свідчать про незначне просування росіян у південній частині Вовчанська, що розташований на північний схід від Харкова.

Аналітики також посилаються на російські джерела, які заявляють, що війська РФ нібито захопили населений пункт Синельникове та просунулися в напрямку селища Тихе. Водночас українські військові повідомили, що знищили групу росіян, які 5 листопада зняли відео підняття прапора РФ у південній частині Вовчанська.

Крім того, за даними російських воєнних блогерів, у зоні ще одного вторгнення — поблизу Великого Бурлука — окупанти просунулися біля населеного пункту Мілове. Втім, у ISW зазначають, що наразі не мають підтвердження цим заявам і продовжують моніторинг ситуації.

