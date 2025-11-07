Світло в кінці тунелю: рекордний шатдаун у США можуть завершити цього тижня

У Сполучених Штатах Америки вже цієї п’ятниці Сенат може проголосувати за рішення, яке дозволить завершити рекордно тривале припинення роботи уряду — шатдаун. Ініціатором можливого голосування виступив лідер більшості в Сенаті Джон Тюн, який, за даними видання, оголосив про свої плани під час приватного обіду з колегами, повідомляє Politico з посиланням на джерела у верхній палаті Конгресу..

За попереднім планом, сенатори спершу розглянуть резолюцію, ухвалену Палатою представників, яку демократи раніше неодноразово відхиляли. Після цього до документа можуть внести зміни, продовживши термін дії до січня 2026 року, та узгодити пакет із трьох ключових законопроєктів про фінансування уряду на весь рік.

Втім, демократи поки налаштовані скептично. Джерела Politico зазначають, що вони готові блокувати засідання, якщо не побачать прогресу у двопартійних переговорах. Лідери республіканців, своєю чергою, розглядають можливість залишити сенаторів у Вашингтоні на вихідні, щоб прискорити узгодження

Навіть у разі домовленості між лідерами, остаточне узгодження документа може тривати ще кілька днів — через процедурні бар’єри та можливі заперечення сенаторів.

Нинішній шатдаун став найдовшим в історії США. Через відсутність ухваленого бюджету частина урядових установ уже кілька тижнів не працює, сотні тисяч державних службовців перебувають у вимушених відпустках або працюють без оплати.

Як повідомляло раніше ForUa, шатдаун паралізував авіацію США.