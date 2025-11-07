﻿
У Криму окупанти знищили український корабель

У Севастополі рашисти розграбували великий десантний корабель ВМС України "Костянтин Ольшанський", який був захоплений під час окупації Криму у 2014 році.

Корабель нібито поставили "на ремонт" у 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті, повідомляє "Кримський вітер".

Від корабля фактично лише корпус залишився. Немає герметичних дверей, на ілюмінаторах відсутні гермостворки, усередині все сяє порожнечею. На баку немає кришки танкового відсіку, також відсутня аппарель.

Окупанти використовують "Костянтина Ольшанського" як "донора" для запчастин, які знімають для ремонту однотипних великих десантних кораблів проєкту 775, що перебувають на озброєнні російського флоту.

Фото: "Кримський вітер".

 Автор: Галина Роюк

