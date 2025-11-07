Битва за Покровськ стала новим символом протистояння України та РФ, - Bloomberg

Битва за Покровськ, після Авдіївки та Бахмуту, стала новим етапом війни.

Російські генерали щоразу обирають середнє українське місто як чергову ключову ціль свого вторгнення, витрачають величезні людські ресурси та техніку, щоб його захопити. Питання тепер не в тому, чи впаде Покровськ, а в тому, які наслідки це матиме для війни.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон наголошує, що захоплення Покровська матиме значний політичний і символічний ефект для обох сторін війни. За оцінками оглядача, Росія перекинула на цей напрямок понад 100 тисяч військових, що значно перевищує довоєнну чисельність населення міста. Путін гостро потребує військового успіху перед настанням зими. Після Покровська подальше просування росіян буде значно ускладнене через укріплені оборонні лінії та відкриту місцевість, яку складно приховати від українських дронів.

Попри значні ресурси й перевагу на фронті, цей рік для Москви виявився невдалим. Оскільки здобутки на землі залишаються мінімальними, а економіка дедалі більше відчуває тиск війни. Тому захоплення Покровська могло б допомогти Путіну підтримати наратив "неминучої перемоги" та нейтралізувати втому російського суспільства.

Навіть можливе падіння міста не гарантує РФ стратегічного прориву на сході України. Українська стратегія виснаження російських сил залишається дієвою, а темп російського наступу залишається низьким - від Авдіївки до Покровська війська РФ просувалися 20 місяців, пройшовши менш ніж 50 км. За оцінками української сторони, втрати РФ за цей період майже утричі зросли - до понад 1,14 млн загиблих і поранених.

"Ці дані є упередженими, але незалежні військові аналітики сходяться на думці, що тенденція, яку вони відображають, є правильною; для Росії це був найкривавіший рік війни на сьогодні", - стверджує Чемпіон.

Експерт підкреслює, що підсумок битви за Покровськ матиме серйозні наслідки для міжнародної підтримки України. Особливо важливо, щоб Захід - зокрема США та ЄС - не дозволили Кремлю використати можливий успіх для тиску на Київ і спроб нав’язати капітуляційні умови.

Так само, українська оборона може розвалитися, якщо Європа не зможе заповнити прогалину, залишену різким скороченням підтримки з боку США під час президентства Трампа.