Командир змушував бійців робити ремонт у квартирі на Одещині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин на Одещині.

Він залучив чотирьох підлеглих до ремонту у власній квартирі, бійці нібито добровільно допомагали керівнику у «вільний час» під час оголошення повітряних тривог.



Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.



На початку 2025 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців ремонтувати власну квартиру в місті Подільськ, формально оформлену на тещу. Протягом січня – березня бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом у помешканні керівника: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.



Попри відсутність на службі, солдати отримували бойові виплати. Тільки матеріальні збитки державі становлять майже мільйон гривень, не враховуючи безпекової складової.



У квітні 2025 року працівники ДБР затримали фігуранта безпосередньо у квартирі під час перевірки виконаних робіт.



Натомість визнавати провину та відшкодовувати збитки державі командир відмовлявся. Нібито бійці ремонтували його житло добровільно під час повітряних тривог.



Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків буде заявлено цивільний позов.



Наразі полковник обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).



Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Фото: ДБР.