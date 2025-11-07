Ситуація в Покровську: у місті точаться вуличні бої

Окупанти посилюють тиск на українські позиції в районі Покровська Донецької області, намагаючись закріпити нещодавні просування та зайняти вигідні рубежі. Опубліковані геолокаційні кадри свідчать, що російські сили просунулися поблизу населеного пункту Балаган — на схід від Покровська та Мирнограда. Крім того, російські воєнкори заявляють, що окупанти вийшли до траси Т-0515 Покровськ — Добропілля на північному сході міста, йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомляється про просування в районі Новопавлівки (південніше Покровська) та про захоплення частини гірничого комплексу на північ від Удачного. Українські Сили оборони підтверджують механізований наступ ворога поблизу Мирного та накопичення живої сили РФ у покровському секторі. За даними військових, кількість атак на цьому напрямку постійно зростає.

ISW, посилаючись на інформацію з фронту, зазначає, що російські підрозділи використовують несприятливі погодні умови, аби збиратися великими групами та заходити в Покровськ на мотоциклах або багі. Вони також доставляють у місто провізію й намагаються просунутися далі — до північних і тилових позицій українських військ, де розташовані мінометні екіпажі та оператори безпілотників. За словами аналітиків, у місті тривають вуличні бої — позиції українських і російських підрозділів подекуди змінюються від будинку до будинку.

Окрім того, командування РФ перекинуло на цей напрям додаткові підрозділи спецпризначенців і морської піхоти, а також провело ротацію після значних втрат, яких зазнало протягом останніх чотирьох місяців. Аналітики вважають, що тактика росіян під Покровськом відрізняється від дій на Добропільському напрямку, де ворог спочатку швидко прорвався, але не зміг закріпитися — українські війська відкинули його після контратак.

У 68-й окремій єгерській бригаді раніше повідомили, що погіршення погодних умов допомагає ворогу здійснювати інфільтрацію. Для цього російські військові використовують мототехніку та маскуються під цивільних.

Як повідомляло раніше ForUa, близько третини боїв припадає на Покровськ.