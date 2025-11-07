﻿
Енергетика

Півтори черги темряви: Укренерго оновило графіки

В Україні сьогодні, 7 листопада, запровадять погодинні відключення електроенергії в межах графіків. Обмеження діятимуть у деяких регіонах країни.

Для побутових споживачів з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відкючень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Для промислових споживачів з 08:00 до 22:00 запровадять графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" наголосили, що протягом дня обсяг і час застосування відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, рівня споживання та можливостей генерації. У компанії також закликали українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години, щоб зменшити навантаження на мережу.

Як повідомляло раніше ForUa, відключення світла відбуватимуться за новою схемою.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Укренергопогодинні відключеннявідключення світла 7 листопадаграфіки
