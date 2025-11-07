﻿
Свiт

Таємниця зникнення Флорентійського діаманту розкрита, після століття зникнення його знову показали світові

Після понад 100 років зникнення знаменитий Флорентійський діамант, що належав династії Габсбургів, знову показали світу – коштовність виявили у банківському сейфі в Канаді, повідомляє The New York Times.

Діамант вагою 137 каратів, який колись прикрашав корону імператора Священної Римської імперії Франца Стефана, вважався загубленим із 1919 року. Як з’ясувалося, імператриця Зіта, дружина останнього австро-угорського імператора Карла І, сховала коштовність у сейфі, коли родина тікала з Європи під час Другої світової війни.

“Чим менше людей знає про це, тим безпечніше”, – пояснив Карл фон Габсбург-Лотрінген, онук імператора.

Сім’я дотрималася обітниці, яку давала Зіта: не розкривати місцезнаходження діаманта протягом 100 років після смерті Карла І. Лише зараз спадкоємці вирішили показати реліквію світові.

Габсбурги планують передати Флорентійський діамант на зберігання канадському трасту та організувати його тимчасові виставки у музеях країни, яка надала притулок імператорській родині у вигнанні.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КанадакоштовностіФлорентійський діамантАвстро-Угорська імперія
