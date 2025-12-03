﻿
Війна

Канада виділяє значну суму на закупівлю зброї для України

Уряд Канади виділяє значну суму на закупівлю зброї США для покриття пріоритетних потреб ЗСУ.

Канада ще раніше приєдналася до програми PURL, яка фінансує закупівлі у США, а зараз – збільшить свій внесок, повідомляє "Європейська правда".

"Я рада оголосити, що Канада разом з іншими союзниками закупить пакет військових спроможностей за програмою PURL, яка є натівським механізмом військової підтримки України. Внесок Канади у цей пакет складе 200 млн. доларів, що доведе загальний внесок Канади до суми в 890 млн.", - заявила голова МЗС Канади Аніта Ананд.

Канада надає Україні 35 млн. доларів через Комплексний пакет допомоги, збільшивши свій внесок до 180 млн. доларів.

"Цей фонд допоможе у фінансуванні закупівлі палива, покриття медичних закупівель, зв'язку та іншого", - сказала Ананд.

Фото: canada.mfa.gov.ua.

 Автор: Галина Роюк

