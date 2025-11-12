Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про введення нових санкції проти Росії. Обмеження, зокрема, стосуються виробництва БпЛА та танкерів «тіньового флоту».

Про це повідомили на сайті канадського уряду.

Під санкціями опинились 13 осіб та 11 організацій. Деякі з них беруть участь у розробці та впровадженні російської програми безпілотників.

Крім того, Канада вперше ввела обмеження проти організацій, які постачають кіберінфраструктуру, що використовується в російських гібридних атаках на Україну.

Також під санкції потрапили декілька російських організацій, які займаються скрапленим природним газом та 100 суден з «тіньового флоту» рф.