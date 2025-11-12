﻿
Свiт

Під канадійські санкції потрапили 100 суден "тіньового флоту"

Під канадійські санкції потрапили 100 суден "тіньового флоту"

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про введення нових санкції проти Росії. Обмеження, зокрема, стосуються виробництва БпЛА та танкерів «тіньового флоту». 

Про це повідомили на сайті канадського уряду.

Під санкціями опинились 13 осіб та 11 організацій. Деякі з них беруть участь у розробці та впровадженні російської програми безпілотників.

Крім того, Канада вперше ввела обмеження проти організацій, які постачають кіберінфраструктуру, що використовується в російських гібридних атаках на Україну.

Також під санкції потрапили декілька російських організацій, які займаються скрапленим природним газом та 100 суден з «тіньового флоту» рф.

«Канада продовжуватиме посилювати тиск за допомогою санкцій у координації з союзниками та партнерами, доки росія не припинить свою невиправдану агресію проти України», — наголосила Аніта Ананд.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Канадаантиросійські санкціїтіньовий флот РФ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві чоловік зґвалтував школярку
Столиця 12.11.2025 14:33:46
У Києві чоловік зґвалтував школярку
Читати
РФ пропонує рекордні знижки на свою нафту
Економіка 12.11.2025 14:14:22
РФ пропонує рекордні знижки на свою нафту
Читати
Мінекономіки та країни G7 представлять нову наглядову раду «Енергоатому» протягом тижня
Економіка 12.11.2025 13:53:10
Мінекономіки та країни G7 представлять нову наглядову раду «Енергоатому» протягом тижня
Читати

Популярнi статтi