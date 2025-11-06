Футболісти донецького «Шахтаря» провели черговий поєдинок в основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

«Гірники» у третьому турі розіграшу в польському Кракові завдали поразки ісландському «Брейдабліку» - 2:0, передає Ukrinform.

На міському стадіоні ім. Хенрика Реймана відзначилися Артем Бондаренко, якому на 28-й хвилині асистував Єгор Назарина, та бразильський форвард донеччан Кауан Еліас (66).

Нинішнього року «Шахтар» також зіграє з ірландським «Шемроком» (27 листопада), мальтійським клубом «Хамрун Спартанс» (11 грудня) та хорватською «Рієкою» (18 грудня).

ForUA нагадує, у першому турі основного раунду Ліги конференцій «Шахтар» в Шотландії обіграв «Абердін» (3:2), у другому - поступився польській «Легії» (1:2).

Як повідомлялося, на стадії кваліфікації «Шахтар» не зміг відібратися до основного раунду Ліги Європи УЄФА.