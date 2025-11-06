Україні загрожує "вічна війна" та повільний "розпад" території, якщо Європа різко не посилить тиск на Росію — зокрема, шляхом розгортання миротворчих військ та встановлення ракетного й безпілотного "щита" на території НАТО, аби захистити Україну від російських атак на інфраструктуру. Про це заявив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише The Guardian.

Расмуссен сказав, що якби такі країни, як Польща, погодилися розмістити системи протиповітряної оборони, РФ зрозуміла б, що напад на Україну дорівнюватиме нападу на усе НАТО.

Він сказав: "Ми повинні допомогти українцям захиститися від російських ракет і безпілотників, побудувавши повітряний щит, який допоможе українцям збивати російські ракети та безпілотники. Країни НАТО, що межують з Україною, можуть бути місцем розташування системи протиповітряної оборони та ракет НАТО".

Расмуссен також закликав розгорнути європейські "сили захисту" в Україні для укладення угоди про припинення вогню. Він сказав, що "Коаліція охочих", яка сподівається зібрати війська після закінчення бойових дій, скоротилася до "Коаліції очікування".

"Якщо ми не внесемо суттєвих змін у стратегію, ми матимемо справу з вічною війною. У Путіна немає стимулу брати участь у мирних переговорах, доки він думає, що може перемогти на полі бою. Потрібні зміни в темпі та способі мислення", — сказав він.

Єврочиновник сказав, що необхідно внести кардинальні зміни, аби змусити Путіна змінити менталітет. Окрім розробки українського ракетного та безпілотного щита, що базується в Європі, та розгортання європейських військ в Україні, він закликав надати Україні далекобійні ракети.

За його словами, усе ще можливо відновити переговори щодо постачання американських крилатих ракет Tomahawk Україні, якщо Німеччина буде готова надати Україні власні крилаті ракети Taurus.

Расмуссен також заявив, що Європа досі не усвідомлює загрози, яку становить Росія, і закликав використовувати заморожені російські активи для України: "Нам потрібно розморозити заморожені російські активи на суму €150 млрд в Euroclear та використати ці активи як основу для кредиту на закупівлю зброї та, сподіваємося, початок реконструкції".

План базується на припущенні, що ні Україні, ні ЄС не потрібно буде повертати позику, а натомість зможуть скористатися запропонованою російською виплатою військових репарацій Україні. Однак Бельгія заявляє, що немає жодних гарантій виплати репарацій у рамках припинення вогню, і може вимагати від усіх держав ЄС надання Бельгії гарантій щодо погашення кредиту.