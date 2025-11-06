Експрезидент Польщі Дуда не нестиме відповідальності за слова про свиней, які сидять у кінотеатрах

Суд у Польщі відхилив позов громадської організації «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки», яка вимагала в колишнього президента країни Анджея Дуди вибачень за те, що той нібито назвав «свинями» поляків, які дивилися фільм Аґнешки Голланд «Зелений кордон».

Про це пише RMF24.

У позові проти Дуди президент «Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки» Конрад Дулковський стверджував, що сприйняв особисто, зокрема тому, що сам був глядачем фільму.

Він також вказав на президентську посаду, яку Дуда займав на той час. На його думку, людина, яка обіймає таку посаду, повинна нести відповідальність за свої слова. Тому Дулковський вимагав в експрезидента опублікувати вибачення на вебсайті TVP Info, виплатити 500 злотих благодійному фонду Ocalenie та відшкодувати судові витрати.

Натомість представники Дуди просили суд повністю відхилити позов, аргументуючи це тим, що Дулковський «ніяк не довів факту порушення будь-яких особистих немайнових прав» і не визначив, які конкретно немайнові права нібито були порушені.

Зрештою, Окружний суд у Варшаві відхилив позов президента громадської організації, пояснивши, що неможливо визнати, що висловлювання експрезидента помітним чином стосувалося конкретно Дулковського. За словами судді, не можна вважати, що «пересічна й розсудлива людина» могла б ототожнити зміст висловлювання колишнього президента з особою позивача.

Нагадаємо, слова, за які Дуду хотіли притягти до відповідальності, пролунали в етері програми «Гість новин» іще 20 вересня 2023 року.

Тоді політик казав, що «засмучений» тим, що знімають фільм «Зелений кордон», який нібито «сильно очорнює польських офіцерів» і «показує їх мало не садистами».

«Через той факт, що пані Голланд (режисерка фільму — ред.) показує польських офіцерів […] у такий спосіб, мене не дивує, що офіцери Прикордонної служби, які бачили фільм, використовували гасло, знайоме нам із часів нацистської окупації, коли в наших кінотеатрах показували нацистські пропагандистські фільми: “У кінотеатрі сидять тільки свині”», — сказав тоді Дуда.

Пізніше він пояснював, що ці слова були не його заявою, а цитатою: «Я чітко і ясно сказав, що я цитую. Я сказав, що цитую заяву представників Прикордонної служби, які подивилися фільм і зробили про нього заяви в ЗМІ».

Прем'єра "Зеленого кордону" відбулася 5 вересня 2023 року на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Там стрічку відзначили Спеціальним призом журі, а згодом вона також отримала «Золотих левів» на церемонії закриття 49-го Польського кінофестивалю в Гдині.

Фільм розповідає про біженців, які намагаються дістатися Європейського Союзу через польсько-білоруський кордон. Режисерка розповідала, що хотіла відобразити тему «у всій її складності» і «дати голос тим, хто його позбавлений».