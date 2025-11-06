﻿
Надзвичайні події

Вперше в історії довічний термін отримав військовий РФ, який розстріляв полоненого українця

Уперше в Україні довічний термін ув’язнення отримав російський військовий Дмітрій Курашов зі штурмового загону "Шторм-V", який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Нацполіції.

Це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони.

Як встановило розслідування, засуджений – 27-річний громадянин РФ Дмітрій Курашов. Раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з міноборони РФ в обмін на амністію.

У лавах ворожої армії його призначили стрільцем штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

За матеріалами справи, 6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне.

Під час штурму рашист розстріляв впритул воїна ЗСУ, який під час боєзіткнення здався в полон, коли витратив на відбиття ворожого наступу весь боєкомплект.

Встановлено, що Курашов здійснив по українцю прицільні постріли з автомата Калашникова. Унаслідок поранень військовий ЗСУ загинув на місці.

У цей же день воїни Сил оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли у полон Курашова та чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.

На підставі доказів, зібраних військовою контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав рашиста винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУполіціябуцегарнятюрмаДмітрій Курашовув'язненнядовічний термін
