﻿
Столиця

У столиці зник начальник поліції

У столиці зник начальник поліції

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий")", - повідомляє поліція Києва.

Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме ДБР.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївполіціяРибянський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уряд Чехії планує скоротити фінпідтримку України, – Politico
Свiт 05.11.2025 23:41:13
Уряд Чехії планує скоротити фінпідтримку України, – Politico
Читати
Латвія передасть Україні нову партію техніки
Полiтика 05.11.2025 23:22:32
Латвія передасть Україні нову партію техніки
Читати
Навроцький заявив, що допомога Україні не звільняє країну від обов’язку захищати власні інтереси
Свiт 05.11.2025 23:03:33
Навроцький заявив, що допомога Україні не звільняє країну від обов’язку захищати власні інтереси
Читати

Популярнi статтi