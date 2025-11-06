У столиці зник начальник поліції

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий")", - повідомляє поліція Києва.



Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна.

Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме ДБР.

